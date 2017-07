Speriati de recentele incendii, resposabilii de la Botanica, acolo unde se afla cele mai multe depozite de crengi, s-au adunat sa caute metode de prevenire: "Stam cu frica in san, o sa ardem si noi si tot"

VIDEO IN CURAND.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Aceasta e cel mai mare platou de stocare a crengilor din sectorul Botanica. In apropiere se afla o grădiniţa, o şcoala si blocuri de locuit. Un eventual incendiu ar face prăpăd, asa ca funcţionarii propun stropirea zilnică cu apa a ramurilor sau patrularea zonei. Problema care si-o pune pretura este de ce oamenii nu vin sa ia lemnul acasă, de vreme ce este oferit gratuit.”

“Mai aproape de oras care au transportul, dar care nu au? Nu au sa vina sa le ia cu spinarea.”

“Ei aleg ce e mai mascat, dar cele maruntele, aici toate sunt curatite.”

“Ce-i mai gros au luat, ce a ramas mai subtire, a ramas pentru musar."

Cum ies din scara blocului, locatarii dau direct pestemormanele de ramuri uscate de soare.

“Aici e de cand s-a topit omatul.”

“Cui sa ne revoltam? Stam cu frica in san, poate autoritatile s-or trezi ca deama din aprilie este ceva timp.”

“O sa-i dea foc si la asta si ce o sa fie? Cum a fost si in cazurile celelalte.”

“Si ce o sa arda, o sa ardem si noi si tot. - Nu va este frica? - O sa vedem ca arde, o sa fugim si noi ca animalele.”

Ultimele trei incendii din capitala de la locurile de stocare a ramurilor au bagat in sperieti multa lume. Problema sectorului Botanica e ca nu exista un tocator. Ultimul a fost luat la o alta comanda, iar de saptamani bune, rumegus nu se mai face.

“Doamne fereste, da. Aici un tarnic ajunge si atat./ Plus la asta staadionul nu avem unde sa stam cu copiii.”

“- Si care ar fi solutia? - Intrebati-l pe Grozavu, primeste bani pt asta.”

Autoritatile stau si se gandesc cam care ar fie iesirea din situatie.

Veaceslav DEMEAN, SEF ADJUNCT SPCSE, BOTANICA: “În cantităţi mari, în afara oraşului. - Asta presupune evacuarea de pe platouri şi arderea controlată în afara oraşului. - Bun, asta e o propunere, o includem pe ordinea de zi.”

Vicepretorul Botanicii spune ca rezolvarea problemei ar costa in jur de doua milioane de lei. Asta in conditiile in care nimeni nu are nevoie de crengile ramase dupa intemperii.

Oleg RATOI, VICEPRETOR BOTANICA: “Paradoxul care ar fi chiar daca aceasta masa lemnoasa e gratuita, nu a parvenit nicio cerere.”

Boris PREPELITA, VICEPRETOR BOTANICA: “Acum din discutiile cu agentii economici care aveau nevoie de rumegus, ei toti au spus ca sunt supraincarcati, pentru doi ani lor nu le mai trebuie crengi.”

Iar patrularea continua e si ea imposibila.

Marin GARAZ, SEF SECTIE SECURITATE PUBLICA, IP BOTANICA: ”Noi nu suntem institutie cu caracter de paza, nu va suparati.”

In cele din urma, functionarii si-au propus sa ceara bani de la municipalitate pentru a iesi din situatie si cheama in ajutor serviciile din celelalte sectoare. Salvatorii asa si nu au mai stabilit cauzele ultemelor incendii din oras. Intre timp, poltia a deschis un proces penal, in cadrul caruia se investigheaza conditiile in care ieri au pornit flacarile pe stadionul Republican.