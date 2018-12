Sarbatorile sunt tot mai aproape. Pomul de Craciun a inceput sa fie instalat in Piata Marii Adunari Nationale - VIDEO

Pomul de Craciun, care are 20 de metri si, potrivit producatorului, costa jumatate de milion de lei, va fi inaugurat pe cinci decembrie.

Pomul de Craciun este produs in Moldova. Autoritatile locale spun ca vor plati 96 de mii de lei pentru el. Restul banilor reprezinta o donatie din partea producatorului. Reprezentantii primariei spun ca firma care doneaza bradul nu va beneficia de niciun fel de facilitati pentru asta.



Pentru procurarea bradului pentru acest an au fost alocate 200 de mii de lei, iar pentru instalatiile de Craciun in jur de 170 de mii.





Este pentru prima data cand vom avea in pom artificial in Piata Marii Adunari Nationale. Totodata inca un pom de Craciun va fi inagurat pe strada 31 august acolo unde Guvernul organizeaza Targul de Craciun.





Autoritatile spun ca pomul va putea fi folosit 7 - 8 ani. Pretul acestuia, estimat de compania care il confectioneaza, este de aproximativ jumatate de milion de lei.

