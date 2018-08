Spirite incinse la protestul din Ialoveni. Liderul PPDA, Andrei Nastase, luat la rost si alungat de mai multi localnici: "Nastase, la puscarie. Jos coruptia". Nastase: "Asta e fata lui Plahotniuc" - VIDEO

Astazi, Andrei Nastasi a mers la Ialoveni, unde a fost organizat un protest.

"Am venit la Ialoveni si am fost intalniti de un grup numeros de oameni. Nu am inteles "Nastase, la puscarie", dar oamenii au dreptul sa ceara pentru 50 de lei. Asta este fata lui Plahotniuc. Tentativa mea de a discuta cu acesti oameni a esuat...noi am venit cu pace."

Manifestanti au purtat pancarde impotriva Partidului Platforma DA si au scandat “Nastase, la puscarie!”, “Afara” si s-au luat la harta cu Nastase.

Astazi, membrii Miscarii de Rezistenta Nationala si sustinatorii lor au protestat in trei orase din tara: Hancesti, Calarasi si Ialoveni.

Dupa ce CSJ a anulat definitiv alegerile de la Chisinau, liderii PPDA, PAS, PLDM au anuntat despre crearea Miscarii de Rezistenta Nationala. Aceasta a organizat mai multe proteste, in mai multe localitati din tara.