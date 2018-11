Spitalele din Balti si Causeni duc lipsa acuta de rezerve sangvine. Informatiile se bat cap in cap cu declaratiile facute de Ministerul Sanatatii, care sustine ca probleme la acest capitol nu sunt- VIDEO

La Balti, mai este nevoie de cel putin 580 de donatori care sa suplineasca rezervele sanguine din localitate. Asa ca, autoritatile locale au decis sa apeleze la institutiile de invatamant, pentru a-i implica si pe elevi in campaniile de colectare.

Profesorii au mobilizat aproximativ 40 de elevi de la liceul „Ion Creanga“. Spun ca si ei au donat sange, pentru ca au primit ordin de la… superiori.

ASISTENTA MEDICALA LA LICEUL „ION CREANGA“, BALTI: „ Am primit ordin sa gasim elevi si oameni care sa doneze sange. Le-am explicat ca o picatura de sange scapa 3 vieti.

— Le-am spus ca nu cumva sa se afle in aceasta situatie si o sa inteleaga ce inseamna asta. Asa ca, atata timp cat sunteti sanatosi, ajutati oamenii bolnavi. „

Intr-o scrisoare trimisa liceelor, Directia de Invatamant de la Balti anunta despre o situatie fara precedent, care ar pune in pericol asigurarea populatiei cu sange, dar si despre scaderea numarului de donatori pe parcursul acestui an.

DIRECTIA DE INVATAMANT, TINERET SI SPORT DIN BALTI: „ Situatia creata implica masuri urgente in mobilizarea pentru a intreprinde actiuni eficiente de redresare, prin fortificarea activitatilor de promovare si recrutare a donatorilor de sange „, se arata in document.

Aceeasi situatie este si la Causeni. Spitalul raional, unde zilnic sunt adusi zeci de bolnavi in stare grava, duce lipsa de 100 de litri de sange, spune administratia institutiei medicale. Oamenii sunt chemati chiar de primar sa vina si sa doneze sange in fiecare zi de marti si vineri.

Grigore REPESCIUC, PRIMARUL ORASULUI CAUSENI: „ Va multumesc celor care au venit. Va astept aici si saptamana viitoare. Mai snt nevoie de 40 de oameni. „

Grigore Repesciuc a donat sange astazi si a folosit orice ocazie, pentru a-i mobiliza pe oameni. Mai ales ca in Causeni exista sate, unde niciun localnic nu a participat la actiuni de colectare a sangelui.

La solicitarea autoritatilor locale si a sefilor, angajatii de la mai multe gradinite si intreprinderi municipale din Balti au venit astazi la spital.





"— Au donat deja 19 oameni, dar vor fi mai multi. Vor veni 40. Ei salveaza vieti si este benefic pentru propriul organism. „

Si pentru ca nu sunt sufiecienti donatori, oamenii cer ajutor si pe retelele de socializare, pentru rude ori prieteni, care au nevoie de sange. Intrebata despre ce solutii exista pentru aceasta problema, noua sefa de la sanatate ne-a spus, acum cateva saptamani, ca, de fapt… nu exista vreo problema.

Am incercat si astazi sa discutam cu responsabilii de la Ministerul Sanatatii, dar am primit acelasi raspuns.

MINISTERUL SANATATII„ Centrul National de Transfuzie a Sangelui dispune de un numar suficient de unitati de produse sanguine de toate grupele. Necesitatile institutiilor medicale sunt asigurate in regim non-stop si in volum deplin“, ne-au comunicat cei de la minister."

Totodata, responsabilii spun ca evenimentele de colectare a sangelui, care au loc in tara, nu au vreo legatura cu lipsa rezervelor sanguine, ci doar fac parte din campania de toamna, desfasurata in aceasta perioada. Asta in timp ce pe site-ul Centrului National de Transfuzie a fost publicat un anunt, in care institutia ii cheama saptamana aceasta pe oameni sa doneze sange.