Spitalele din tara vor fi subordonate ministerului Sanatatii si nu raioanelor, cum este acum. Parlamentul a votat in prima lectura un proiect de lege in acest sens

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”Acesti tradatori v-o fost necesari pentru a propune cele mai monstruoase proiecte, care distrug tara. Cei care veti vota sa stiti ca tradati poporul, sanatatea oamenilor. Voi va bateti joc, calcati tot, educatia, cultura. Ce a mai ramas?”

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: ”Dvs propuneti sa subordonati politic tot in tara asta.”

Vladimir ODNOSTALCO, DEPUTAT PSRM: ”In tara vecina Romania in fiecare comunitate se deschide un spital, o scoala, o politie, da la noi se inchid.”

Autorii explica necesitatea trecerii spitalelor in subordinea ministerului Sanatatii prin faptul ca pana acum administratia publica locala nu avea suficienti bani ca sa investeasca in utilaj medical, renovarea institutiilor si in intretinerea lor. De exemplu, in 2015 s-au alocat in total 87 de milioane de lei, adica doar 1,5 la suta din totalul cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii.