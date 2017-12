Spitalul de Neurochirurgie din capitala are o sectie noua - Unitatea de Primiri Urgente. Acum pacientii vor fi examinati in doar cateva minute - VIDEO

De astazi, spitalul de Neurochirurgie are o sectie noua - Unitatea de Primiri Urgente. Aici au fost aduse paturi noi, dar si aparataj de ultima generatie.

Alexandru GURMEZA, SEFUL UNITATII DE PRIMIRI URGENTE: “Chiar daca era un pacient mai grav trebuia sa apelez la alti colegi din alte sectii. Acum vorbim despre trei lini neurologica, chirugicala si terapie intensiva avem permat aici acesti medici.”

Medicii promit ca pacientii care vor ajunge in sectie vor fi examinati in doar cateva minute.

Petru CROITOR, MEDIC: “Inaite puneai termometrul subtoara, asteptai tensiunea, pana veneai masurati acum avem dateletemperatura 36,2 tensiune.”

Sectia de primiri are si o camera de resuscitare dotata cu monitoare cardiorespiratorii.

Calin ROIBU, SEFUL SECTIEI TERAPIE INTENSIVA: “Medicul ne invita si noi trebuia sa venim sa acordam primul ajutor, noi nu stiam care obstacole si probleme ne asteapta. Acum este o reanimatie performanta."

A fost renovata, practic de la zero, si sectia de reanimare. Utilajele, dar si mobilierul nu au fost tocmai ieftine. De exemplu, acest pat, a fost donat de america si a costat in jur 350 de mii de lei.Medicii spun ca pentru pacientii cu probleme neurologice este foarte important primul ajutor medical.

Mihai GAVRILIUC, PROFESOR NEUROLOG: “Atunci cand apar primele simtome ei deja trebuie sa apeleze la ambulanta, iar serviciu de ambulanta sa vina in cateva minute si sa aduca pacientul in istitutie pentru diagnosticare si tratament.”

Pavel Baran este unul dintre pacienti care a suferit un accident cerebral cu o luna in urma cand se afla la Moscova. Sosit in tara el a fost transportat de la aeroport la Institul de Neurologie. Acum acesta se afla in sectia de recuperare.

“Era sa mor multumesc ca m-ati scos.”

Lucrarile de renovare au costat in jur de 3 milioane de lei. Aproape doua milioane au fost alocate de CNAM, peste 3 sute de mii au fost donati de Ambasada Cehiei la Chisinau, iar restul a fost acoperit de institutie.

Grigore ZAPUHLIC, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE NEUROLOGIE: “Asta e prima data in cei 30 de ani lucrati ca nu ma frica ce va face cu pacientul intr-un moment. Pacient cu boli nero-cardivasculare va primi ajutor la un nivel modern."

Zdenek KREJCI, AMBASADORUL REPUBLICII CEHE LA CHISINAU: “Republica Moldova este priorita pentru noi. Am contribuit cu aparate speciale.”

Institul de Neurologie si Neurochirurgie este unica institutie medicala din Moldova specializata in tratarea bolilor sistemului nervos.