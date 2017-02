Spitalul de Psihiatrie nu il poate primi pe minorul de 17 ani, suspectat de omorul adolescentei din Straseni. Motivul: "Sectia a ramas fara paza"

Un reprezentant al Inspectoratului de Politie Straseni a mers astazi sa depuna incheierea judecatoriei Straseni privind internarea acestuia la psihiatrie, insa degeaba. De pe data de 20 ianuarie, detinutii care erau internati acolo au fost escortati inapoi pe la penitenciarele unde erau detinuti, iar institutia si-a inchis usile. Pe cat timp, nu se stie.

Vasile CAZACU, SEF EXPERTIZA PSIHIATRICO LEGALA “Noi avem o multime de cereri si avem si amenintari de la avocati cu intentarea dosarelor penale pe institutia noastra, noi insa nu putem face nimic. In ziua in care avem paza asigurata, inregistram dosarul si facem expertiza.”

Astfel, tanarul va ramane in continuare dupa gratii. Vasile Cazacu ne-a spus de ce adolscentul trebuie examinat mai minutios decat ceilalti doi suspecti de savarsirea crimei.

Vasile CAZACU, SEF EXPERTIZA PSIHIATRICO LEGALA “Mama a povestit ca suferit mai multe traumatisme in copilarie si ne-am pus intrebari dupa ca am aflat ca el nu-si aminteste nimic. Fiind examinati ceilalti doi suspecti, am stabilit ca ei sunt sanatosi, doar ca gandesc alfel pentru varsta lor.”

Potrivit lui Vasile Cazacu, in cazul in care se va dovedi ca baiatul are probleme psihice, tratamentul carui va fi supus acesta nu va fi unul simplu. Potrivit lui, in asemenea cazuri acesta dureaza cativa ani buni, timp in care peeroana este detinuta in conditii de penitenciar doar sub supravegherea medicilor.