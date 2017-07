Spitalul “Sfantul Arhanghel Mihail” din capitala - primul spital din tara dotat cu baterii solare. Acestea pot incalzi zilnic pana la opt tone de apa pentru cei 300 de pacienti - VIDEO

Sase milioane de lei s-au cheltuit pentru procurarea si instalarea bateriilor solare, care au fost instalate pe parcursul a doi ani. Acestea pot incalzi zilnic pana la opt tone de apa pentru cei 300 de pacienti. Medicii spun ca nici nu mai tin minte cand a curs ultima data apa calda la robinet, iar pacientii spun ca vor face dus in fiecare zi.

Angela MOSTEI, MEDIC CHIRURG SPITALUL “SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL”: “Pentru pacienti si medici este o bucurie mare. Sigur Ca ne ingheta pana acum mainele, deja ca avem apa calda sper ca iarna o sa fie conditii mai bune.”

“Am fost cu doi ani în urmă aici în acest spital şi nu era apă caldă. Atunci trebuia să mergi pe hol să încălzeşti apa la fierbător sau o aduceau. Astăzi este între cer şi pământ. Intri şi faci duş ca acasă.”

Bateriile solare, vara incalzesc apa pana la 45 de grade, iar iarna aceasta va scadea cu 10 grade.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Panourile sunt instalate pe acoperis de acolo apa vine incalzita coboara la panou si de aici se distribuie la spital.”

Autoritatile spun ca o data cu instalarea bateriilor solare, spitalul va cheltui de doua ori mai putini bani pe incalzirea apei.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Spitalul Sfanta treime are cheltuieli la capitolul regii 1 milion si ceva lunar, in urma acestui proiect cheltuielele vor fi pana la 500 de mii.”





Mihai CIOBANU, DIRECTOR SPITALUL “SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL”: “Stiti ca din 1991-1992 in spitalele apa calda a fost sistata si pana acum nu este apa calda in toate subdiviziunile centralizate.”

Bateriile solare au fost cumparate in cadrul unui proiect de eficentizare energetica sustinut de BERD si BEI. Spitalul a contribuit cu aproape doua milioane de lei. Din acesti bani au fost reparate fatada, acoperisul, geamurile si retelele ingineresti, dar si renovata bucataria. Astfel ca acum bucataresele spun ca mai mult se odihnesc decat muncesc.

Tatiana GHEU, BUCATAR SEF SPITALUL “SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL”: “Se primesc pana la 10 -8 felii, depinde de paine. - In cate secunde? - Nu stiu, nu m-am uitat in cate secunde, pentru ca e foarte repede. - Mai inainte cat timp va lua sa taiati painea? - Sigur se lua mai mult timp ca se taia cu mana.”

In toamna pe inca 3 spitale din capitala vor fi montate baterii solare. Este vorba despre Sfanta Treime, Ingnatenco si numarul 1.