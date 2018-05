Sponsorii binefacerii prezidentiale - Ziarul de Garda

Fundatia „Din Suflet” a primei-doamne „pompeaza” milioane de lei in actiuni de promovare a sefului statului, numite si de caritate, fara a specifica originea resurselor financiare. Potrivit sefului statului, in calitate de sponsori ai unor actiuni de caritate ar figura Ambasada Turciei si Ambasada Chinei in R. Moldova, scrie ZdG.md.