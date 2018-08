Spre deosebire de Ziua Independentei de Ziua Limbii Romane au fost organizate manifestatii. Pe scena din PMAN au cantat mai multe colective de copii - VIDEO

In Scuarul Catedralei mesterii populari, dar si comerciantii si-au scos la vanzare tot ce au mai frumos. Dumitru Zaporojan a venit tocmai de la Slobozia Mare, Cahul cu blanuri. Pentru pufoseniile expuse au fost sacrificate 40 de oi spune acesta.

Dumitru ZAPOROJAN, MESTER POPULAR: “Toate sunt de oaie, doar ca difera la firul de par de lana. Asta e turcana romaneasca, asta e din zona de sud din care sunt si eu.”

Printre obiectele decorative si costume nationale, fermierii au scos si borcanele cu miere. De ziua limbii romane acestia i-au indulcit pe vizitatori.

“Miere de tei, miere de flori. Cu albinele in cele limba vorbiti? Cu cat mai dragalas, cu atat mai bine.”

De sarbatoarea limbii romane prin targ auzeai mai mult vorbindu-se in rusa decat in romana. Vorbitorii de rusa spun ca si pentru ei este sarbatoare astazi.

“Pentru mine din scoala e sarbatoare. De ziua limbii romane nu vorbiti un pic in romana? -Eu pot dar mi-e frica sa nu gresesc.”

"Putin.-De ce doar putin? - Nu am invatat. Eu inteleg dar sa raspund imi este greu.”

"-Nu , nu am vandut nimic.-Dar le vorbiti in rusa sau romana?- Si in rusa si in moldoveneasca.”

“In Moldova mai mult e moldovenesca. Romana e mai frumoasa, dar in Moldova mai mult moldoveneasca pentru ca au fost cu rusii."

Desi spun ca s-au nascut in Moldova sau s-au mutat cu traiul de mici aici, asa si nu au invatat limba romana pentru ca nu au fost nici motivati nici nevoiti spun acestia.

Mai multi oraseni, care au iesit astazi in centrul capitalei spun ca s-au asteptat sa fie organizate mai multe evenimente. Comerciantii si-au scos pe tarabe placinte si dulciuri insa nu prea au avut cumparatori.

Atmosfera de sarbatoare au fost intregita si de repetatia pentru concertul organizat de primarie in aceasta seara. Unii oraseni au mers sa sarbatoreasca impreuna cu amicii la frigarui.

“E tare bine, fain.Am venit cu de toate, carne, legume, bauturi racoritoare.”

“Plecam mai seara la concert, sa ne veselim si acolo.”

Altii si-au luat costumele de baie si au mers pe malul lacurilor pentru a profita de ultima zi de vara.

“Revenim cu forte noi, dupa o vacanta atat de lunga cu noi forte si cu noi dorinte de a munci e si ziua limbii romane.”