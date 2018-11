In capitala incepe sa fie resimtita atmosfera sarbatorilor de iarna. Lucrarile de amenajare a traditionalelor patinoare in aer liber au inceput - VIDEO

Spre sfarsit de noiembrie, in capitala incepe sa fie resimtita atmosfera sarbatorilor de iarna. Lucrarile de amenajare a traditionalelor patinoare in aer liber au inceput deja, iar de saptamana viitoare ne vom putea bucura de ele. Acum cateva zile, si-a deschis usile patinoarul de pe strada Mihai Viteazul, iar peste o saptamana urmeaza sa fie deschise inca doua. Unul va aparea in fata unui centru comercial, iar altul pe strada 31 August, acolo unde Guvernul organizeaza Targul de Craciun.