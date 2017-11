Stapanii sediilor partidelor politice - Anticoruptie.md

Promit marea si sarea cand invita lumea la vot, dar nu vor sa spuna care sunt toate cheltuielile pentru chirie, deplasari si concerte. Unele partide tin in secret pana si adresele sediilor lor. Din putinele informatii disponibile reiese ca in unele cazuri cladirile inchiriate de formatiunile politice apartin unor activisti de partid, iar in altele - edificiile au fost ocupate in mod abuziv.