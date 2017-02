Starea bebelusului de 8 luni din Ungheni, batut de tatal sau, s-a inrautatit. Micutul a fost internat din nou la reanimare - VIDEO

Dupa cateva zile in care parea ca starea bebelusului de 8 luni este mai buna, astazi medicii de la Institutul Mamei si Copilui au fost nevoiti sa-l duca inapoi la reanimare.

Micutul a ajuns la spital saptamana trecuta dupa ce a fost lovit cu capul de marginea patului de catre tatal sau. Mama sa a stat cateva zile cu micutul in spital, iar astazi a plecat acasa.

Intre timp, celalalt copil de 10 luni din Ungheni ramane in sectia de neurochirurgie. El este supravegheat de mama sa care are 17 ani. Ea spune ca micutul isi revine incet, iar medicii confirma asta.



Copilul a trait un soc puternic atunci cand tatal sau de 22 de ani l-a smuls din bratele mamei si l-a batut aruncandu-l in zapada. Tanara povesteste ca a nascut cand avea 16 ani. Ulterior tatal copilului s-a aflat un an in puscarie in timp ce ea a locuit cu un alt barbat. Cand acesta a iesit de dupa gratii fata a revenit la el. Certurile erau dese, totusi ea se jura ca nu au fost alte acte de violenta intre ei.

Ambii tati sunt acum in arest fiind cercetati penal. Pana astazi cei doi micuti s-au aflat in saloane vecine. Responsabili de la ins mamei sustin ca numai de la inceputul acestui an 6 copii au ajuns in stare grava dupa ce au fost batuti de propriii lor parinti.