Starea celor doua tinere care au supravietuit impactului violent de langa Anenii Noi s-a imbunatatit. Ce spun medicii

Potrivit medicilor, cealalta tanara de 23 de ani ar putea fi transferata astazi de la reanimare in sectia de traumatologie.

Cinci persoane s-au stins pe loc in accidentul produs luni dimineata in apropiere de localitatea Totideresti din raionul Anenii Noi. Un Audi, in care se afla soferul si un pasager, a intrat pe contrasens si a lovit in plin o Dacia in care se aflau 5 persoane. Ambii barbati din Audi, soferul si un antrenor de fotbal de la noi, au murit.

Soferul de 38 de ani, pasagerul de 22 de ani si fetita lui de un an si 5 luni, care se aflau in Dacia, s-au stins pe loc. Cele doua femei, si ele pasagere in Dacia, se afla la spital.