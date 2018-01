Starea celor doua tinere internate la reanimare dupa teribilul accident de langa Anenii Noi s-a agravat. Ce spun medicii. Neregulile inregistrate de autoritati dupa tragedie - VIDEO

Tanara in varsta de 24 de ani a carei familie a fost distrusa in urma accidentului, a fost aseara operata, iar dimineata medicii au fost nevoiti sa o conecteze la aparatele de respiratie artificiala.

Femeia si-a pierdut in accident sotul si fiica in varsta de un an si cinci luni. Cealalta tanara care se afla in acceasi masina, in varsta de 23 de ani este si ea in stare grava. Ambele s-au ales cu multe rani si fracturi.

In urma accidentului produs ieri in apropiere de satul Todiresti din raionul Anenii Noi cinci oameni au murit. Potrivit politiei soferului unui Audi a iesit cu viteza mare la o depasire riscanta si a intrat frontal intr-o Dacia. Cei doi barbati aflati in Audi au murit. Iar in Dacia s-au stins soferul, un barbat - pasager si un copil. Doua tinere au fost ranite. Oamenii legii spun ca au inregistrat mai multe nereguli.

Vlad BURAC, ŞEF SERVICIUL DE PRESĂ IGP: “Viteza de 105 km/h, pasagerii din spate fara centura de siguranta, copilul fara scaun special.”

Politia a pornit o ancheta pentru a stabili circumstantele in care s-a produs accidentul.