Starea de sanatate a ex-premierului Vlad Filat s-a agravat

Igor Popa, avocatul fostului premier, a declarat pentru IPN ca in urma conditiilor de detentie din penitenciar starea de sanatate a clientului sau s-a agravat. Respectiv, urmeaza un tratament. Despre ce fel de probleme de sanatate este vorba apararea nu a oferit detalii.

Avocatul a evitat sa comenteze si despre transferul lui Vlad Filat din Penitenciarul nr. 13 in penitenciarul de la Lipcani, unde urmeaza sa-si ispaseasca pedeapsa, conform deciziei instantei de judecata, scrie IPN.

In luna februarie Curtea Suprema de Justitie, i-a mentinut lui Vlad Filat pedeapsa de 9 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si corupere pasiva, emisa de Curtea de Apel. Filat se declara victima lui Vlad Plahotniuc, iar democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.

In prezent, fostul premier este detinut la penitenciarul 13 din capitala. Avocatii au anuntat vor depune la CSJ un recurs in anulare, ca si in cazul nasului fostului premier, in care vor cere ca acesta sa fie achitat.