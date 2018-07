Start sesiunii de admitere la Universitatile din tara. Unele institutii de invatamant superior si-au deschis usile pentru completarea locurilor in noul an de studii

Absolventii au putut sa-si depuna dosarul azi la Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chisinau. Din spusele membrilor comisiei nu s-au inghesuit insa prea multi sa-si depuna dosarele. Majoritatea universitatilor incep admiterea de pe 16 iulie.

Candidatii au dreptul sa se inscrie concomitent la mai multe specialitati, de la diferite institutii de invatamant. In urmatorul an de studii, 5 mii de persoane vor putea invata la licenta cu finantare din bugetul de stat si aproape 3 mii la masterat. Universitatile nu au o limita de admitere in baza de contract.