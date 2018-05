Startul constructiei conductei Ungheni - Chisinau se amana. De vina sunt conditiile suspensive - mold-street.com

Potrivit unui comunicat al Guvernului, evolutiile in implementarea proiectelor de interconectare energetica Republica Moldova - Romania au fost examinate pe 15 mai, de pirm-ministrul Pavel Filip si ministrul Economiei al Romaniei, Danut Andrusca, aflat in vizita in tara noastra.

Cele patru etape de implementare a proiectului

Premierul a remarcat importanta deosebita a actestor proiecte pentru asigurarea securitatii energetice si realizarea in termeni cat mai restransi a proiectului de prelungire a gazoductului Iasi - Ugheni pana la Chisinau.





