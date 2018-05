Statul aloca milioane de lei pentru pensiunea de stat la care se odihnesc demnitarii - ZdG.md

Aproape 12 milioane de lei urmeaza sa aloce Guvernul in acest an pentru reparatia si intretinerea Pensiunii din Holercani, acolo unde se odihnesc demnitarii de stat. Banii vor fi investiti pentru intretinerea curenta a pensiunii si pentru lucrari de reparatie, in pofida faptului ca pe parcursul ultimilor patru ani activitatea acesteia inregistreaza pierderi de milioane de lei, scrie ZdG.md