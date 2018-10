Stau cu un morman de gunoi in fata casei. Locatarii unui bloc din capitala se plang ca abia de pot intra cu masinile in curte din cauza deseurilor aruncate acolo: "Rusine nationala" - VIDEO

Mormanul de frunze si sacii cu gunoaie aruncati pe marginea strazii Caragiale din capitala au ocupat tot trotuarul si jumatate din carosabil. Iar de doua saptamani gramada tot creste. Constantin Gasan spune ca acum doua zile poarta ii era blocata, asa ca a trebuit sa mute gunoiul mai la deal, ca sa poata iesi cu masina.

Constantin GOSAN: “De cativa ani am problema cu gunoistea, nu pot sa intru nu am acces, ei vin cu carucioare cu saci, azi e un timp mai rece si nu se simte mirosul.”

Movila de gunoi este prima priveliste pe care o vad si locatarii acestui bloc cand ies afara. Administratoarea cladirii, care este activista Maia Laguta, spune ca problema se repeta in fiecare an, in special primavara si toamna.

Maia LAGUTA:“Da, in centrul Europei scuzati va rog, asta e rusine nationala din an in una si aceasi, anul trecut atat gunoi ca a fost drumul inchis deja.”

Si pe cei care sunt doar in trecerea pe acolo tablou ii dezgusta.

“Unde s-a vazut, e mizerie.”

Oamenii spun ca gunoiul este adus de locatarii caselor particulare. Acestia nu au tomberoane si, de obicei, duc frunzele acolo, iar municitorii de la autosalubritate nu le evacueaza. Un barbat care locuieste prin preajma ne-a confirmat acest lucru, insa sustine ca nu are o alta solutie.

“Langa casele private, lasi sacii cu frunze, insa nimeni nu-i ia. Cei de la autosalubritate nu iau frunzele si crengile, voi aduce si eu aici, unde in alta parte?”

Deranjati de mormanele de gunoaie, oamenii au cerut autoritatilor de ani de zile sa rezolve problema, insa au ramas doar cu promisiuni.

Constantin GOSAN: “Din 2016- va informa cu gunoiul va fi evacuat, gunoistea lichidata insa pana in ziua de azi vedeti.”

Maia LAGUTA: “Iata am martori ca politia le-a spus ca duce-ti la Maia Laguta, asa au spus da. L-am rugat odata si pentru totdeauna sa nu mai fie gunoi. Toti particularii au spus ca platesc asociatilor de locatari, dar nu putea sa rezolve pretura.”

Pretorul sectorului Buiucani spune ca politia ar trebui sa-i pedepseasca pe cei care arunca acolo gunoiul.

Valeriu NEMERENCO, PRETORUL SECTORULUI BUIUCANI: “Am dat comanda politie sa ii amendeze, asa perioada”

Valeriu Nemerco spune ca maine frunzele vor fi evacuate de acolo. Autoritatile interzic arderea frunzelor, iar cei care dau foc resturilor vegetale risca amenzi de pana la 9000 mii de lei.