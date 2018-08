Stau de trei zile fara apa, asa ca nu pot gati sau face un dus. Mai multe familii din cartierul Posta Veche dau vina pe muncitorii de la Apa Canal care au venit, ar fi taiat o teava, dar nu le-au spus care a fost problema - VIDEO

Joi, cateva familii de pe strada Constructorilor din capitala au chemat resposabilii de la Apa Canal pentru ca au observat o fisura pe asflat de unde iesea apa. Imediat a venit o echipa, care a lucrat la o teava, iar ulterior ar fi plecat fara a anunta locatarii care a fost problema.

Oxana BACIU, LOCATAR: “Sunam in seara ceea la ei si au spus ca ne-au conectat la ora patru. Iarasi sun, noi suntem de joi fara apa, suntem o ograda plina cu copii, nu avem apa ce sa facem? ”

Au sunat din nou la Apa Canal, insa fara a primi un raspuns concret. Muncitorii de acolo ar fi astupat gaura in asflat si nu ar fi prevenit oamenii ca teava a ramas taiata.

"De unde luati apa? Cumparam de la magazin, avem rude in apropiere pentru a putea face un dus.”

“Fiica mea are baietel de un an si au plecat la riscani la o prietena pentru a face baie si sa hraneasca copilul. Cit se poate sa stam fara apa?”

Tamara Josan spune ca nu mai are vase in care sa gateasca. Femeia se plange ca de trei zile nu are apa ca sa faca mancare pentru fiul si pentru nepotii sai.

“Iata cu bancile stau ca trebuie sa ma duc la baiat in spital in reanimare, eu nu am apa si cum sa-i fac mancare lui si sa ma duc a spital.“

Oamenii spun ca le este greu sa stea fara apa, mai ales in aceste zile, cand temperaturile sunt ridicate.

Contactati de Pro TV, responsabilii de la Apa Canal au spus ca reteaua nu apartine intreprinderii, iar daca locuitorii doresc sa le fie reparata teava, trebuie sa achite pentru asta.

Nadejda FOTESCU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, APĂ CANAL: “Angajatii nostri au depistat o avariere pe retelele lor proprii. Repsectiv noi nu purtam nici o raspundere pentru ceea ce se intampla, consumatorii de acolo au fost anuntati. Au fost debransati de la apa ca sa nu se produca o scurgere de apa care se reflecta ca si pierderi pentru apa canal Chisinau. Noi nu putem sa lasam apa sa curga pe strada pana ei nu-si rezolva problema.”