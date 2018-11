Stau in frig si dorm imbracati. Copiii de la o gradinita din capitala dardaie in incaperi din cauza ca sistemul de incalzire al cladirii este defect. Ce spune administratia institutiei - VIDEO

In grupa Romanita din gradinita numarul 139, mercurul din termometru abia se ridica la 16 grade. Caloriferele sunt reci ca gheata, iar geamurile vechi – carpite cu scoci ca sa nu patrunda vantul. Singura sursa de incalzire in incaperea in care micutii isi petrec toata ziua este un resou electric.

“Este putin frig si de asta mama mi-a dat o vesta si niste pataloni mai calzi.”

“Sa fie mai cald ca doamna educatoare ne imbraca in pijame, si cand va imbraca e frig? -Dar noi am adus paturi si nu ne mai este frig.”

“Eu dorm in maleta si in strampi si m-am imbracat si in pijama, dormiti imbrcati asa bine.”

Din cauza frigului astazi doar jumatate din copiii care frecventeaza acesta grupa au venit la gradinita. Educatoarea spune ca, de nevoie, ii pune pe mmicuti sa faca mai multa miscare ca sa se dezmorteasca.

Vera CONSTANTINOVICI, EDUCATOARE: “Cand e frig nici noi nu stam pe loc. De cand lucrez eu in aceasta grupa, problema e ca e rece tot timpul, ne imbrcam si noi mai grosut cu ce avem.”

Parintii spun ca sunt ingrijorati pentru copiii lor si ca acestia se imbolnavesc destul de des. Totusi, nu au vrut sa apara in fata camerei, temandu-se de reactia administratiei. Asa ca ne-au vorbit despre problema la telefon.

TATIANA, PARINTE: “E frig, cum pot sa stea in asa conditii.”

PARINTE: “De 2 saptamani cu medicamente doar stam.”

Parintii spun ca resoul electric nu este o solutie.

PARINTE: “Le pune viata in pericol, directia educatia nu cred ca le-a permis.”

“Da e frig.”

Parintii spun ca au cerut de nenumarate ori administratiei sa rezolve problema, dar au primit un singur raspuns – nu sunt bani. Asa ca oamenii au incercat sa puna mana de la mana, dar din suma adunata, s-a instalat o usa, a fost reparata bucataria si urmau sa fie schimbate cateva geamuri.

Ana, PARINTE: “Noi am dat, am dat, insa, nu toti au.”

Pe directoare nu am gasit-o la gradinita, iar adjuncta sa ne-a spus ca institutia a cerut bani de la directia educatie, dar nu a putut sa ne explice clar cum au raspuns autoritatile la solicitare.

Vera CONDRASOVA, DIRECTOR PE PROBLEME GOSPODARESTI: “Chiar au fost trimisi specialisti de la directie. Ne-au promis astazi sa vie daca nu rezolva ceva ei incep repatia si cred ca copii o sa-i trecem in alta grupa.”

La directia Educatie nu am reusit sa gasim niciun responsabil - angajatii ne-au spus ca acestia sunt de dimineata intr-o sedinta. Iar serviciul de presa al primariei ne-a comunicat ca nu stie despre o astfel de problema la gradinita numarul 139.