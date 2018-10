Sterilizarea cainilor vagabonzi din capitala a inceput. Primii trei maidanezi au fost deja supusi interventiei la centrul creat de primarie. Autoritatile spera ca se vor gasi oameni care sa vrea sa-i ia acasa - VIDEO

El este Rajik. Acum doua saptamani a fost adus de muncitorii de la Autosalubritate care l-au gasit langa o gradinita. Nu prea seamana cu un maidanez – arata ingrijit si este bland cu oamenii, spun voluntarii de la centru. Rajik este primul caine sterilizat acum cateva zile aici.

Sergiu BULAT, MEDIC VETERINAR: “Foarte bine, undeva in decurs de ora jumate si-a revenit, s-au trezit a baut apa, mancare in prima zi nu-i dam, a doua zi se poate sa-i dam mancare .”

Medicul veterinar, Sergiu Bulat, a sterilizat primii trei caini in acest cabinet. Procedura dureaza o ora dupa care animalele sunt duse in voliere separate unde sunt supravegheate.

Sergiu BULAT, MEDIC VETERINAR: “Cainii grav bolnavi vor fi eutanasiati, doar daca sunt grav bolnavi, dar vom incerca sa-i tratam.”

Astfel, in mai bine de jumatate de an, muncipalitatea a trasformat fosta asa-zisa “Necropola” intr-un centru de sterilizare a cainilor vagabonzi. Desi denumirea a ramas, aceeasi, de “cimitir al cainilor”, primarul interimar spune ca in scurt timp va fi schimbata. Aici au fost construite 25 de voliere, a fost ingradit spatiul unde cainii sunt plasati in carantina, atunci cand sunt adusi si un loc unde isi vor astepta viitorii stapani.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Prin sterilizare, noi vom diminua populatia canina in Chisinau, pentru ca un caine sterilizat e minus cel putin 20 de pui. Vom angaja oamenii care se vor ocupa doar de registrul animalelor.”

Patrupezii pot fi adusi aici de catre voluntari, iar angajatii Regiei Autosalubritate sunt responsabili de prinderea maindanezilor. Muncitorii intervin si atunci cand sunt contactati de oraseni.

Cainii vor fi trasportati cu aceasta autopesciala care a fost renovata si prezentata astazi presei. Metoda de prindere, insa, ramane a fi una primitiva, dar va fi in scurt timp schimbata, spune seful regiei.

Eugeniu AXENTIEV, SEFUL REGIEI “AUTOSALUBRITATE: “Pentru a exclude traumarea, vor fi introduse utilaje pneumatice, care vor fi in curand cumparate.”

La cinci zile dupa operatie, cainii sunt lasati din nou in strada. Autoritatile, insa, spun ca vor sa incurajeze oamenii sa-i adopte. Valentina Dudnic, fondatoarea unei organizatii de protectie a animalelor, care face voluntariat aici, spune ca nu intotdeauna oamenii vor sa ia un caine steril, pe de alta parte animalele nu pot fi incredintate oricui.

Pentru constructia centrului si asigurarea cu medicamente si hrana, municipalitatea a alocat 400 de mii de lei. Pana in luna aprilie se planifica sa fie sterilizati pana la o mie de patrupezi. Autoritatile nu stiu cati caini vagabondeaza pe strazile capitalei, dar presupun ca numarul acestora ar varia intre 3 si 7 mii.