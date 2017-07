Stiai sau nu? Cum functioneaza servodirectia masinii pe care o conducem zi de zi

Scurta istorie

Directia unui vehicul dateaza inca din anii 1700, atunci cand au aparut primele tractoare care functionau pe aburi. Orice vehicule, indiferent ca e vorba de cele terestre, pe apa sau pe aer, indiferent ca vorbim de trenuri, vapoare, automobile sau avioane, toate necesita un sistem de directie.

In anii 1890, cand au aparut primele automobile in adevaratul sens al cuvantului, a luat nastere si sistemul clasic de directie numit in engleza "rack and pinion", adica format dintr-o banda cu dinti si o roata dintata. Acest sistem, usor imbunatatit de-a lungul unui secol, a primit pentru prima oara in 1951 o modificare cruciala. E vorba de prima servodirectie produsa in serie, inventata de corporatia Chrysler, numita Hydraguide, si instalata pe modelul Chrysler Imperial. Acest sistem a ramas la fel de atunci si pana azi, scrie 4tuning.ro

Sistemul Hydraguide se baza pe o serie de patente vechi si expirate care datau din anii 1903-1926. In trecut, au mai existat tentative de asistare a directiei, fie cu ajutorul unui motor electric, fie cu putere hidraulica, insa la acea vreme producatorii de automobile au considerat sistemul prea scump ca sa fie montat pe masinile de serie.