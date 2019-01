Stomatologii straini care vor sa munceasca in statul american California pot obtine licenta in Moldova. Universitatea de medicina de la noi anunta un program nou, la care se pot inscrie medici din diferite tari ale lumii - VIDEO

Aceasta femeie este din Armenia. Povesteste ca si-a facut studiile acolo, iar ulterior s-a mutat in California, unde si-a intemeiat o familie. Este asistenta de stomatolog.

Merid AFTEAN, MEDIC: „ Pentru a obtine licenta in California, trebuie sa frecventezi timp de 2 ani programul „International Dental Graduate“. Am aflat de la o prietena, ca un asemenea program a fost lansat in Moldova. Am aplicat pentru program si in Statele Unite, dar in Moldova am fost acceptata si am venit ca sa nu pierd un an in zadar. „

Spune ca dupa ce va absolvi cursurile in Moldova, va putea munci in California, unde stomatologii sunt bine platiti.

Merid AFTEAN, MEDIC: „ Meseria de stomatolog este prestigioasa. Salariul incepe de la 100 de mii de dolari pe an si poate fi mai mare. „

Programul de studii pentru medicii straini este o noutate pentru tara noastra. Cei de la Universitatea de Medicina spun ca au avut de trecut mai multe etape, pentru a fi acreditati de colegii din Californi.

Negocierile au durat 2 ani si jumatate, iar specialistii americani au venit de cateva ori la Chisinau, pentru a vedea cu ochii lor ca toate cerintele au fost respectate.

Sergiu CIOBANU, DECANUL FACULTATII DE STOMATOLOGIE: „ - Pregatirea tehnica... „

Pana acum, 33 de medici din Armenia, Israel, India si alte tari s-au inregistrat la program. Pentru studii, fiecare a platit 25 de mii de dolari.

Universitatea de Medicina „Nicolae Testemitanu“ a fost acreditata pentru a desfasura programul pana in 2023.