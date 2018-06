Stop vot! Locuitorii capitalei si-au ales primarul pentru urmatorul an. Toate sectiile de votare s-au inchis. Prezenta la urne este de 39,12%

Astazi, in cel de-al doilea tur de scrutin, locuitorii capitalei si-au ales primarul pentru un an. Lupta s-a dat intre candidatul PSRM Ion Ceban si candidatul PPDA, Andrei Nastase.





Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00.





Alegerile locale in Chisinau au loc dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.

Prezeenta la urne la ora 21:00, atunci cand s-au inchis sectiile de votare.

De la 21:45 pe site-ul www.protv.md veti putea urmari primele rezultale preliminare.