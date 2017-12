Strada 31 august s-a umplut de oameni. La Targul de Craciun au fost adusi organizat 100 de copii din familii defavorizate, iar Silvia Radu a venit cu fiica sa - VIDEO

Cele mai mari cozi s-au format evident la carusel. Parintii au fost nevoiti sa stea minute bune in sir in rand impreuna cu picii lor. Printre ei era Silvia Radu, care a venit cu mezina.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: „Imi pare foarte frumos, deja ca este rand mare demonstreaza ca este un lucru super frumos.”

Agitatie mare a fost si in casa lui Mos Craciun.

„E foarte zgarcit anul acesta Mos Craciun. Copiii au intrat in casa lui Mos Craciun, l-au colindat si nimic nici o bomboana nu a dat.”

„V-ati suparat? - Da. - La ce v-ati asteptat? - La o cutie de bomboane, ceva, ceva macar. Nimic.„

Desi gheata de pe patinoar era acoperita de apa, doritori de a patina au fost destui.VOX:649_9160_01 Tr pentru tr „Putin dezghetat. Se da bine cu patinele.”Pe patine a urcat si Silvia Radu, iar dupa cateva piruiete, primarul interimar a spus ca vrea un patinoar permanent in capitala.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Eu nu exclud ca vom cere ajutor si de la Guvern. Suntem una din putinele capitale europene, care nu are patinoar permanent. Eu din copilarie nu am avut posibilitatea sa ma dau pe un pationar, decat pe lacurile inghetate.”

Desi guvernul subventioneaza agentii economici, care vand la targ, achitand jumatate din cheltuieli, oamenii spun ca totusi unele preturi sunt exagerate.

„Preturi cam piparate. Iata am vazut o placinta cu 25 de lei, scuzati-ma va rog pentru varsta a treia ... - Si va puneti pofta in cui? - Da ne punem pofta in cui si mergem acasa.”

La o zi de la deschiderea targului, unele decoratiuni au reusit deja sa fie vandalizate.AMBIANTA: 649_9149_01Astazi la targ au fost adusi 100 de copii din trei scoli internat din tara.

Copii au mers gratuit la carusel, patinoar, iar la final au primit cate un dar de la Mos Craciun. Totul a fost achitat de Guvern. Executivul a anuntat ca circa 4000 de copii din toata tara vor fi adusi organizat la targ.

„De la Carpineni. - Ce iti place? - Patinoarul, am cazut.”

„Tocmai din Floresti am venit. Foarte frumos, bine organizat. Sunt impresionata.”

Cu echipa Moldovei de hochei la targ, a venit si presedintele federatiei de profil, liberalul Iure Topala. I-a placut ce a vazut.

Iurie TOPALA, CONSILIER PL: „Eu am fost in multe tari europene. La noi nu e mai rau ca la dansii. O problema este ca nu-i zapada.”

Targul de Craciun se va inchide pe 15 ianuarie. In aceasta perioada circulatia transportului pe strada 31 august va fi sistata. In premiera in acest an sarbatorile de iarna s-au mutat din Piata Marii Adunari Nationale pe 31 august la propunerea premierului Pavel Filip. In piata va fi sarbatorita doar noaptea dintre ani.