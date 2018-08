Strada Bucuresti care urma sa fie deshisa inca la sfarsitul saptamanii trecute, ramane inchisa pentru circulatie. Codreanu i-a luat la rost pe seful de la tranporturi si pe cel de la Exdrupo, amenintandu-i ca vor pune mana pe lopata - VIDEO

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT, CHISINAU: “Strada Bucuresti urma la finele saptamanii sa fie asfaltata din discutia mea cu colegiii de la Exdrupo am inteles ca ceva au parut ceva devergente divergente refiritor la plata. serviciilor si urmeaza sa fie identificat cine va restabili.”

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Autorizatia a fost semnata pentru o luna, tot aud intr-o saptamana, intr-o saptamana asta e problema dvs, o sa puneti mana pe lopata dvs, Domnul Boldurescu si antreprenorul si o sa asfaltati.”

Seful Directiei Transport spune ca initial a fost anuntat ca lucrarile vor fi efectuate de Exdrupo iar vineri a aflat ca intreprindera municipala nu va asfalta portiunea. In replica seful de la Exdrupo afirma ca licitatia a fost castigata de o companie privata.

Adrian BOLDURESCU, SEF I.M.“EXDRUPO”: “ Este un detrimentul financiar al intreprederii si nu avem dreptul legal. E prea putin pentru noi pretul oferit ”

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Este in detrimentul locuitorilor.”

Contact de PRO TV, directorul “Comalion” companie contracta de “Apa Canal” pentru lucrarile de reabilitare a apeductului spune ca a aparut o neintelegere cu cei de la Exdrupo din cauza pretului, insa in curand ar putea fi semnat un contract cu intreprinderea municipala pentru a asflatarea portiunii de drum. Astazi la fata locului muncitorii inca mai efectuau lucrari de schimbare a retelelor.

Soferiii sunt nemultumiti ca trebuie sa ocoleasca zona si sa stea uneori in ambuteiajele, care se formeaza pe strada Puskin, mai ales in orele de varf.

“Mi-ar placea sa repare mai repede. Aceasta va fluidiza cu mult traficul pe strazi.”



Directorul companiei responsabila de lucrari spune ca maine ar putea sa inceapa asflatarea portiunii de drum. Strada Bucuresti, in perimetrul Puskin si Bodoni a fost transformata intr-un santier inca acum doua lun, cand Apa Canal a inceput lucrarile de renovare a retelei de apeduct si canalizare. Lunea trecuta autoritatile au anuntat ca spre sfarsitul de saptamanii strada va fi redeschisa, ceea ce nu s-a intamplat.

Totodata incepanad de maine strada 31 august, intre Tighina si Armeneasca va intra in reparatie. Pentru fluidizarea traficului din zona va fi perimisa circulatia in ambele sensuri pe strada Bucuresti, in portiunea cuprinsa intre Puskin-Ciuflea.





Traseul rutei de microbuz nr. 101 se modifică după cum urmează: Tur – de pe str. 31 august 1989 pe str. Vasile Alecsandri, str. Bucureşti şi în continuare pe traseul stabilit.



Traseul rutei de microbuz nr. 103 se modifică după cum urmează: Tur – de pe str. 31 august 1989 pe str. Armenească, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în continuare pe traseul stabilit.