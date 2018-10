Strada Ion Creanga, in reparatie. Se va lucra la schimbarea retelelor electrice si reparatia bordurii. Cum va circula transportul public - VIDEO

Vitalie BUTUCEL, SEFUL DIRECTIEI TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Sper sa inceapa lucrarile curand ca intr-un an sa reusim sa le realizam, pana in vara viitoare. Nu au fost participanti la licitatie de asta nu am putut incepe.”

Responsabilii spun ca traficul ar putea fi inchis doar in week-end. Bugetul proiectului este de 44 de milioane de lei, bani oferiti de BERD si BEI. Portiunea care va fi reparata are o lungime de aproape doi kilometri si nu a fost reabilitata de 30 de ani, sustin autoritatile.