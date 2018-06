Strazile din capitala au fost inundate si astazi de o ploaie torentiala. Mai multe masini au ramas blocate, s-au produs accidente si s-au format ambuteiaje - VIDEO

Ploaia din aceasta dupa-amiaza s-a dezlantuit la fel de brusc ca cea de ieri. Mai multe strazi au fost blocate din cauza puhoaielor puternice, iar unele masini au ramas nemiscate in mijlocul drumului.

“Greu. Merg de la Ciocana la Botanica si de la Botanica incoace.Aici este cel mai rau."

Apa a ajuns si in pasajele subterane, care s-au transformat intr-un lac. Din cauza ca traficul a devenit un chin, s-au produs mai multe accidente. In unele zone ale orasului oamenii au mers prin apa ori au fost nevoiti sa inconjoare lacurile formate.

“Aici nu lucreaza scurgerea. In oras apa s-a dus, strazile-s curate. Aici e mai greu, vad si eu”.

“Mult am asteptat.”

In cateva minute de cand a inceput sa ploaie, Calea Iesilor a fost inundata. Soferii circulau cu greu, au tras pe dreapta si asteapta ca ploaia sa se termine. Pe strada Alexandru cel Bun, apa de strazi a patruns in casa. Din imagini se vede cum noroiul a ajuns pana la ciuveta si chiar si in masina de spalat.

Codul galben de vreme rea emis de meteorologi expira maine seara. Pana atunci mai sunt posibile ploi. Temperaturile scad, astfel ca maine vor fi 23 de grade, iar duminica - 21.