Struguri albi sau rosii, cu boabe marunte sau care abia incap in gura - au putut fi gustati la Cimislia. Acolo s-au adunat agricultori din toata tara, care si-au expus pe tarabe recolta dulce din acest an - VIDEO

Nicolae Postica din Costesti, Ialoveni ingrijeste de plantatiile sale de vita-de-vie de mai bine de 16 ani. Astazi, la festival a venit cu 10 soiuri de struguri de masa.

Nicolae POSTICA, AGRICULTOR: “Avem un soi foarte bun roshfor, avem si super-extra un soi, dar deja s-a terminat, s-a copt mai devreme, oleaca a intarziat festivalul si sorturile s-au cam terminat multe din ele.”

Straluceau la soare si strugurii lui Alexandru, venit de la Straseni. Barbatul spune ca in acest an roada este mai putina din cauza vremii.

Alexandru, AGRICULTOR: “Lucrarile sunt multe si cheltuielile mari. Esti in pierdere in cate vreun, da ce sa-i faci trebuie prelucrata. Cu mucegaiul, oleaca cu seceta, au fost probleme si sunt.”

Iar acest agricultor a mostenit via de la parinti. Sa munceasca peste hotare nu doreste, asa ca a decis sa-si deschida o afacere dulce. Pe langa struguri, a venit la festival si cu miere.

Moisa GHEORGE, AGRICULTOR: “Am venit cu miere de albi cu miez de nuca, un gust jos palaria, polen….avem poama prezentabil, arcadie, moldova.”

Pentru ca asortimentul a fost mare, vizitatorii au stat minute bune ca sa aleaga din strugurii care le faceau din ochi.

“Eu am sa iau si neagra si alba si roz, de tot. Cum zice moldovanul dai un ban, dar face.”

“Noi suntem de la nordul Moldovei, probabil o sa procuram. Asa struguri in viata nu am vazut, mari si frumosi.”

La eveniment au fost si invitati din Romania, care au ramas incantati de ce au vazut, dar mai ales de ce au gustat.

Florentina DRAGAN, CONSILIER JUDETEAN COVASNA, ROMANIA: “E foarte frumos.Noi venim dintr-o zona unde nu avem struguri si atat diversitate e struguri, culori, marimi, atatea soiri sunte impresionate."

“E o sarbatoare de suflet, nationala a noastra si ne bucuram mult.”

De rand cu viticultorii la festival au venit si cativa mesteri populari, care si-au expus pe tarabe obiecte din lut. Iar gospodinele au adus bucate alese.

Gheorghe NEDELCIUC, PRESEDINTELE RAIONULUI CIMISLIA: “Un an in care strugurii s-au copt ceva mai devreme ca in anii precedenti si desigur sunt expusi intr-un asortiment mai mare."

Festivalul Strugurelui organizat la Cimislia a ajuns la a sasea editie.