Studenti moldoveni, cercetati penal pentru falsificarea actelor. Cereau intre 50 si 700 de euro pentru perfectarea documentelor pentru vehiculele importate din UE in Moldova - VIDEO

Potrivit politiei de frontiea, in cadrul actiunilor de urmarire penala s-a stabilit ca din grupare fac parte studenti ai institutiilor de invatamant superior din Chisinau.

Suspectii, in scopul dobandirii ilegale a bunurilor altei persoane prin inselaciune si abuz de incredere, sub pretextul acordarii unor servicii privitor la perfectarea procurilor pentru mijloacele de transport importate din tarile membre ale UE in Republica Moldova, perfectarea reviziei tehnice pe autovehicule si a asigurarii auto (Carte Verde), primeau de la victime sume cuprinse intre 50 si 700 de euro pentru fiecare document.

In data de 19 si 20 decembrie au fost efectuate 10 perchezitii pe intreg teritoriul tarii, inclusiv la domiciliile persoanelor suspectate in comiterea infractiunii, unde au fost gasite probe ce dovedesc vinovatia acestora.

In prezent, doua persoane sunt retinute, iar cinci sunt cercetate in stare de libertate.

Banuitii risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 pana la 10 ani.

Cazul este examinat in continuare pentru stabilirea tuturor circumstantelor si identificarea altor complici in acest caz.