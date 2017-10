Roboti construiti din bani putini, dar care vin sa transforme lumea in care traim. Cu ce inventii au venit studentii la un concurs de robotica - VIDEO

Cel mai rapid robot din concurs s-a dovedit a fi cel al echipei din Bucuresti. Robotul, care este a 40 versiunea, i-a costat pe tineri 2 mii de euro.

Mihai CRACIUNESCU, PARTICIPANT DIN ROMANIA: “Poate fi folosit in fabrici. Poate merge in depozit, I-au un anumit produs de acolo si-l aduc la o baza, dar tehnologia poate fi folosiuta in orice domeniu.”

Echipa din Cernauti a demonstrat o masina intelegenta de razboi. Cei care l-au creat spun ca si-au dorit ca robotul sa identifice obiectele periculoase si sa transmita imaginile la calculator.

Alexei PSENICINII, PARTICIPANT DIN UCRAINA: “Ii putem utiliza in cercetarea obiectelor periculoase. Nu planificam sa-l utilizam in razboi.”

Alexandr DOVOIKA, PARTICIPANT DIN UCRAINA: “Noi am incercat sa-l conducem si prin comanda vocala. Cand spunem ceva, masina de razboi automat efectueaza.”

Iar Stefan Golban de la Universitatea Tehnica se lauda ca a creat un brat de robot.

Stefan GOLBAN, PARTICIPANT DIN REPUBLICA MOLDOVA: “Va controlata aceasta mana la distanta, prin intermediul uor modele de bliutuz, ceea ce va permite sa controlom aceste degete. Ne va permite sa fixam niste obiecte si le dam drumul, aceasta mana ne va permite sa utilizam in industrile care folosesc substante nocive.”

Octavian GODONOVA, PARTICIPANT DIN REPUBLICA MOLDOVA: ”Masina data este comndata de pe o aplicatie de telefon, o comandam in toate directiile. Noi am modificat conexiunea intre ea sa fie prin wi-fi.”

La concurs au participat noua echipe din Romania, Ucraina, Republica Moldova.

Viorica SUDACHI, PROFESOR UTM: “Acestia a trebuit sa creeze niste roboti cu resurse minime, care sa fie mobili si eficienti.”

Cele mai bune inventii au fost premiate. Concursul de Robotica este la cea de-a V-a editie si este dedicat aniversării a 50 de ani de la fondarea Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.