Studentii au sarbatorit ziua lor pana tarziu in noapte prin restaurante si cluburi. Intr-un local din capitala a fost organizat chiar un Bal al Bobocilor. Cum s-au distrat - VIDEO

Participantii au fost prezentati in ritmuri de dans. Asa ca, tinerii si-au demonstrat si abilitatile de a se misca. Si pentru ca sunt studenti, la show nu a lipsit proba de intrebari. Concurentii au avut la dispozitie doar cateva secunde ca sa raspunda. Chiar si asa, unele raspunsuri au trezit amuzamentul spectatorilor.

“- Care este diferenta dintre o restanta si o baterie electrica?- Bateria electrica nu cere bani. “

“-Va aflati in fata a 2 usi, cu plus si minus. Pe care intrati si de ce? - 18 plus. Pentru ca asa este mai interesant.”

Altii au mizat pe proba de talente. Asa ca, au cantat…au dansat...si au prezentat scene umoristice. Si cum studentii s-au pregatit saptamani bune, lupta pentru victorie a fost stransa. Ultima proba s-a dat pe ritmuri de vals. Imbracati la 4 ace, tinerii au iesit in fata sustinatorilor.

Cu sufletul la gura, studentii au asteptat verdictul juriului. Castigatorii au fost premiati cu diplome. Sarbatoarea insa nu s-a incheiat aici, iar tinerii s-au distrat pana dimineata.