Studentii care nu au incaput in camine sau isi doresc conditii mai bune au inceput sa-si caute locuinte in chirie. Cum preturile nu sunt de neglijat, multi tineri se gandesc sa imparta apartamentul si cu altii - VIDEO

Studentii care nu au incaput in camine sau isi doresc conditii mai bune au inceput sa-si caute locuinte in chirie. In anunturile imobiliare, toate suna bine si sunt la 10 minute de facultate, dar realitatea e deseori diferita. Asa ca unii apeleaza la agentii. Cum preturile nu sunt de neglijat, multi tineri se gandesc sa imparta apartamentul si cu altii.