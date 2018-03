Studentii de la medicina sunt ingrijorati de viitorul lor. Asta se arata intr-un video, lansat in urma incidentului de la Spitalul Nr. 1, cand un medic a fost batut de ruda unui pacient - VIDEO

In filmulet, apar mai multi studenti de la medicina, in salile universitatii. Fara ca sa spuna ceva, acestia au incercat sa transmita ca sunt ingrijorati din cauza incidentelor, care au loc tot mai des in spitalele din tara, cand medicii sunt luati la pumni de pacienti. Violenta fata de doctori nu este singura problema a sistemului medical de la noi, ne-au povestit tinerii.

Sefa sectiei de terapie de la spitalul numarul 1 a fost batuta acum 2 saptamani de catre sotul unei paciente. Barbatul a luat-o la pumni, acuzand-o ca nu a facut nimic ca sa-i salveze sotia, care a decedat. Ulterior, medicii de la mai multe institutii din capitala au anuntat ca intra in greva si vor manifesta pasnic pana la sfarsitul lunii, purtand panglici mov.

Acum doi ani, in Parlament a fost votat in prima lectura un proiect de lege care prevedea completarea codului penal cu sanctiuni pentru persoanele care vor agresa verbal sau fizic angajatii din sistemul medical. Potrivit documentului, in functie de gravitatea faptelor, persoanele violente pot primi amenzi usturatoare si chiar 15 zile de arest.