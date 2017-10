Profesorii nu vor preda, ci doar vor supraveghea, iar orele de curs au loc in sali speciale. Studentii, specializati in IT, invata dupa o metoda noua la UTM - VIDEO

Invatarea in liniste si cu ochii tintiti in manuale va fi in curand o metoda demodata la Universitatea Tehnica. Mai nou, aici orele de curs se desfasoara altfel.

Este o metoda noua de studii, numita Problem Based Learning, in traducere din engleza invatare bazata pe probleme. In loc sa memorizeze pagini intregi cu definitii si notiuni despre IT, studentii incearca sa solutioneze o problema, cu care se confrunta societatea noastra. De exemplu, acesti tineri…

“Adunam toate cursurile existente in Moldova...”

Potrivit acestei metode, profesorul ia rolul unui mentor, care doar supravegheaza intregul proces si intervine cand este nevoie.

Este eficient, dar si vesel, spun tinerii. Pentru inceput, doar doua grupuri de studenti de la UTM invata dupa noua metoda.

Este o metoda preluata din Danemarca, dupa ce mai multe profesori de la UTM au vizitat cateva universitati de acolo. Rectorul institutiei sustine ca astfel, studentii invata nu doar teorie, dar si cum sa aplice cunostintele in viata de zi cu zi.

Cheltuielile pentru amenajarea a trei sali speciale au fost suportate de Universitatea Tehnica din Moldova. Administratia sustine ca daca experimentul se va dovedi eficient, si studentii din alte facultati vor invata dupa noua metoda.