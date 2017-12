Studentul care si-a omorat colegul de camera, un moldovean de 20 de ani si l-a ranit grav pe altul, intr-un camin din Iasi, a fost condamnat la inchisoare pe viata

Aurelian Giosan a fost condamnat pentru omor calificat, tentativa de omor calificat, talharie calificata si distrugere. Crima s-a petrecut in caminul C4 al Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi, noteaza Ziarul de Iasi.

“Instanţa a dispus condamnarea inculpatului Giosan Aurelian la pedeapsa rezultantă de detenţie pe viaţă, pentru comiterea infracţiunilor de omor calificat, tentativă la omor calificat, tâlhărie calificată şi distrugere. A fost obligat la plata unor daune materiale de 6.816 lei către UAIC. De asemenea, a unor daune materiale de 3.600 de lei şi a unor daune morale totale de 500.000 de euro către părţile civile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Iaşi, Daniel Mirăuţă.





Pe 9 noiembrie 2015, agresorul a injunghiat mortal un tanar din Moldova, Victor Nour in varsta de 20 de ani, student la Iasi. Victima a fost descoperita cu 20 de plagi injunghiate. Cei doi erau colegi de camera. Imediat dupa asta, acesta a ranit grav inca un student, iar apoi a dat foc camerei din caminul in care erau cazati. Atunci, suspectul a fugit, iar a doua zi a fost retinut in orasul Roman.





