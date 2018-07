Studiu: hotarul de la Prut este principala bariera comerciala pentru Moldova - mold-street.com

Primul studiu de evaluare cuprinzatoare a coridoarelor comerciale ale Moldovei a fost realizat abia in acest an de Programul pentru Reforme Structurale in Moldova, finantat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID).

Evaluarea coridoarelor comerciale (ECC) are drept scop masurarea performantelor coridoarelor, indentificarea blocajelor si constrangerilor si definirea sotutiilor pentru imbunatatirea performantelor coridoarelor, care, la randul lor, vor facilita schimbarile comerciale.

Studiul privind ECC include o serie de recomandari si actiuni strategice pentru Guvernul Republicii Modova, care vizeaza facilitarea comertului international de-a lungul rutelor existente folosite de comerciantii moldoveni.

Un studiu inedit cu solutii practice

"E un studiu inedit care va oferi autoritatilor si oamenilor de afaceri din Moldova mai multe solutii practice pentru imbunatatirea performantelor coridoarelor comerciale in vederea reduerii costurilor de afaceri si, mai ales, cresterii competivitatii produselor moldovenesti pe piata internationala", a declarat la prezentarea publica a studiului, Excelenta Sa, James D. Pettit, Ambasador SUA.

Totodata el a remarcat ca desi, Moldova are o pozitionare geografica favorabila, situndu-se la hotar atat cu economiile si pietele traditionale, cat si cu cea mai mare piata de desfacere din lume, cea a Uniunii Europene, faptul ca avem acces restrictionat la mare, genereaza mai multe provocari pentru economia nationala.

