Studiu International PISA: Elevii din tara noastra stiu mai bine matematica, stiinta si lectura, dar au o pregatire mai slaba decat cea a elevilor din alte tari - VIDEO

Republica Moldova si-a imbunatatit performantele in educatie fata de 2009, insa pregatirea elevilor este mai joasa decat in tarile dezvoltate. Testarea PISA arata ca in ultimii 6 ani, elevii din tara noastra au devenit mai buni la matematica, stiinta si lectura.

Corina FUSU, MINISTRUL EDUCATIEI: “Daca tarile membre au inregistrate acelasi sau o eventuala descrestere, atunci punctajul obtinut de RM este in crestere. S-a micsorat ponderea elevilor cu rezultate slabe si a crescut ponderea elevilor cu rezultate mai inalte”.

Testarea PISA a aratat ca in multe tari, la matematica, baietii au performante mai bune. In Moldova insa fetele se descurca mai bine cu cifrele. Studiul mai arata ca performantele elevilor depind de conditiile socio-economice.

Anatol TOPALA, DIRECTORUL AGENTIEI NATIONALE PENTRU CURRICULUM SI EVALUARE: "Cu cat localitatea are mai multi lucuitori cu atat rezulatele inregistrate sunt mai bune."

In fruntea clasamentului este Singaporeurmata de Estonia, Finlanda si Canada. Specialistii din educatie recunosc ca mai au foarte mult de lucru.

Cornelia CINCILEI, DIRECTOR PROGRAM PAS CU PAS: “Urmatorul lucru este de a vedea ce fac cei din categoria cei mai buni, daca li se ofera sufiecente sanse sa-si dezvolte capitatile. Inregistreaza rezulate bune acele tari care un accent pe dezvoltarea competentelor.”

Evaluarea internationala PISA, a fost lansata in 2000 pentru a compara cunostintele elevilor catre sfarsitul ciclului gimnazial.Pentru prima data, Republica Moldova a fost inclusa in raport in 2009. In 2015 au fost testati circa 540 000 de elevi din 72 de state.