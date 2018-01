Studiu. Moldovenii cumpara zilnic paine si lasa in mediu 300 de lei la o vizita in magazin. Cei mai multi bani chletuie femeile, pe cand cosul de consum al barbatilor este mai modest - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Ce putem cumpara in fiecare zi astfel incat sa lasam in magazin 300 de lei. Tinind cont ca moldovenii consuma zilnic produse de panificatie, in lista de cumparaturilor includem neaparat o paine. Fructele si legumele proaspete sunt cumparate de cateva ori pe saptamana, deci le punem si pe ele in cos. Mai punem niste produse lactate, o bucata de salam si peste si rotungim. Am cheltuit in jur de 270 de lei.”

Unii spun ca lasa in magazin si mai mult de 300 de lei.

“Acum 900 de lei, asta e o cumpuratura de zi. Poimaine gata iar trebuie sa venim la market. - Cheltuiti mult? - Pai trebuie sa traim bine.”

”Per mediu 200-300, dar nu e in fiecare zi, ci odata la doua zile, cam asa.”

Sudiul arata ca 70 la suta din respondenti cumpara zilnic produse de panificatie. Nutritionistii recomanda insa consumul redus de carbohidrati.

“Prima cumparam colaci, al doilea cumparam curechi murat.”



“Lapte, paine, branza. - Si carne de cate ori? - Carne poate odata in luna.”

“Pensia asta a noastra nu ne permite sa mancam carne, asa, ce este.”

Cu aproape 100 de lei mai putin, respondentii dau pentru produsele de igiena. Cei mai multi bani cheltuie femeile, pe cand cosul de consum al barbatilor este mai modest.

“- Cine face cumparaturile in casa? - Am stapan. - Doamna? - Da.”

“Sotia cumpara. Eu… Anisoara, vino incoace. - EA face? - DA, noi cu geanta, cu baieteii. - Si cu banii? - Tata.”

“Poate pentru ca femeia are grija de ceea ce este in casa. E mai usor sa cumperi singura decat sa ii spui sotului sa o faca.”

Lasand la o parte obiceiurile de consum ale oamenilor, in brosura care explica profilul moldoveanului in anul care a trecut, se mai arata ca cele mai cautate joburi au fost in domeniile IT, comert, marketing,economie, limbi straine si contabilitate. Iar un salariu de 5000 de lei pentru inceput ar fi suficient pentru a accepta un job in Moldova.

Studiul a fost efectuat de Magenta Consulting in perioada 24 februarie- 5 martie pe un esantion de 420 de persoane din Chisinau, iar profilul a fost realizat la sfarsit de an.