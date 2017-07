Statele Unite ale Americii se arata dezamagita privind decizia autoritatilor moldovene in ceea ce tine de sistemul de votul mixt. Intr-un comunicat plasat pe pagina oficiala de facebook a ambasadei SUA din Moldova, scrie ca Parlamentul si Guvernul moldovean nu au luat in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia, iar adoptarea acestui sistem de vot este pus sub semnul intrebarii.