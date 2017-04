Sub clar de luna si cu un cer senin, zeci de oameni au privit filme din masini in parcarea unui mall din capitala - VIDEO

Cinefilii, s-au facut comozi in masini si au urmarit o comedie. Cei care au ales sa vada productiile video nu au avut probleme cu sunetul, deoarece acesta a fost transmis prin undele radio pe o anumita frecventa.

“Impresii placute, sa spunem asa. Se poate la aer liber de mai stat cu masina cu prietenii de venit cu familia la aer liber.”

“Foarte buna idee sa petreci timpul seara in oras. E cinema, dar ma rog ceva mai deosebit.”

“Ideea este foarte interesantă, la aer curat. Toata ziua stai în oficiu, de aceea e foarte interesant.“

Eugen TRUHIN, ADMINISTRATOR AUTOCINEMA: “Am vrut sa aducem ceva nou la Chisinau, ceva neobisnuit si cumva sa impresionam lumea.”

Primii 20 de vizitatori au intrat gratis. Iar cei prezenti la eveniment au putut participa la o tombola si s-au ales cu premii.

“Foarte interesant. Aceasta este pentru prima data în Moldova. Ceva minunat. Noi am primit şi premii.”

“Chiar am castigat, am participat si am castigat sii.. Ce ai castigat? Un abonament lunar la autocinema.”

Multi spun ca prefera sa priveasca un film in aer liber, decat sa mearga la un cinematograf.

“Eu cred ca la autocinema e mai intersant pentru ca stai la tine in masina maninci ce vrei, faci ce vrei, mai multa libertate”

“Eu aleg autocinema. Pentru că să priveşti un film în maşină este ceva nou. Ceva neobişnuit”

Au fost si dintre cei care au ramas nemultumiti.

“ Putin nu-i organizat, deoarece toti asa merg. Nu stiu unde sa se parcheze “

“Putin mai luminos, adica luminozitatea mai intensiva sa fie.”

Cinematograful in aer liber are o capacitate de 100 de locuri de parcare. Pentru un automobil, intrarea costa 85 de lei, indiferent de numarul de pasageri. Iar cei care nu au masina pot sa inchirieze una special amenajata, la acelasi pret.

Eugen TRUHIN, ADMINISTRATOR AUTOCINEMA: “Autocinema o sa lucreze zilnic pana in noiembrie, toamna tarzie. In fiecare seara la orele noua vor derula filme, dar vinerea si sambata avem program dublu la orele noua si la orele 11.”

Cinematografuil in aer liber este amenajat deja pentru al saptelea an consecutiv in parcarea mall-ului din capitala.