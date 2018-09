Subiectul expulzarii celor sapte profesori turci de la liceul Orizont nu are trecere in Parlament. Prima sedinta de judecata in cazul unuia dintre cetatenii expulzati va avea loc in noiembrie

Subiectul expulzarii celor sapte profesori turci de la liceul Orizont nu are trecere in Parlament. Propunerea deputatilor PL de a initia o ancheta in acest caz a fost respinsa de majoritate. Nu s-a acceptat nici ideea de a-i audia in plen pe reprezentantii SIS-ului sau a Biroului de Migratie si Azil. Intre timp, procurorii turci au anuntat ca prima sedinta de judecata in cazul unuia dintre cetatenii expulzati va avea loc in noiembrie.