Subteranele din capitala vor fi reparate la anul viitor daca se vor gasi bani, pana atunci insa doar vor fi curatate - VIDEO

Pasajul subteran de la intersectia strazilor Ciuflea cu Stefan Cel Mare te duce cu gandul o la scena parca rupta din filmele de groaza. Mai intai, pietonii au de infruntat treptele avariate, dupa care intunericul si mirosul neplacut.

Oamenii spun ca iluminarea pasajelor a fost valabila doar pentru cateva zile. Si asta pentru ca becurile se fura.

Cele opt subterane, pe care le are in gestiune primaria, sunt intr-o stare jalnica, spre deosebire de altele 12 arendate de agentii economici, in schimbul unor taxe. In acest an, nu s-au gasit bani pentru reparatie, se justifica responsabilii.

La inceputul anului, cand Silvia Radu era in fruntea primariei, s-a promis reabilitarea a opt subterane. A fost prezentat pana si un proiect in acest sens, insa reparatia s-a facut... doar pe hartie.

Asa ca reparatia pasajelor subterane a fost amanata cu un an. Pana atunci, acestea vor fi curatate, promit autoritatile.

In Chisinau exista 20 de treceri subterane.