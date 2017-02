Sumbru arata acum orasul Chisinau. Dupa topirea zapezii, baltoacele si mizeria de pe strazi creeaza un peisaj aproape sinistru - VIDEO

Temperaturile cu plus au umplut strazile si trotuarele din Chisinau de noroi. Pe alocuri, au ramas si mormane de zapada, doar ca neagra.

“In urma zapezii a ramas multa mizerie. Numi place.”

“Mizeria din oras e catastrofa. Ar fi de dorit salubrizarea sa fie efectuata la timp.”

“Oraşul se află acum într-o situaţie groaznică. L-au transformat într-o groapă de gunoi.”



“Orasul Chisinau este foarte murdar.”

“Dupa trecerea iernii asa se intampla murdarie, daca nu se face regula ce sa facem.”

“Eu consider că Chişinăul acum nu este curat.”

Potrivit specialistilor, siroaiele de apa care curg pe strazile din Chisinau in urma topirii zapezii reprezinta un adevarat pericol pentru sanatatea locuitorilor.

Vladimir GARABA, PRESEDINTELE MISCARII ECOLOGISTE URBANE: “Acesti nameti sunt periculosi fiindca contin in sine cantitati enorme de substante poluante care s-au acumulat in oras de la masini din aer. In aceste ape se contin concentratii de metale grele care depasesc de multe ori concentratiile minime adminisibile.”

Reprezentantii regiei autosalubritate afirma ca mizeria este din cauza oamenilor care arunca gunoaie la intamplare. Mormanele de zapada urmeaza sa fie evacuate in cel mai scurt timp, spun responsabilii.

Tudor MANIV, DIRECTOR REGIA AUTOSALUBRITATE: “Iarna intamplator au ramas deseuri. Populatia scoate din ograzi si descarca langa containere. Se lucreaza in doua schimbari. Este problema, noi trebuie sa educam populatia.”