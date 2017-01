Sunt mandri de uniforma militara si au ales sa o poarte chiar si la cununie. De ce au decis tinerii sa renunte la costumul de mire si rochia de mireasa - VIDEO

Sergiu SIMIN, MIRE: ”Uniforma de militar inseamna o responsabilitate in comparatie cu viata de zi cu zi, o onoare.”

Diana SIMIN, MIREASA: ”Din istorie se stie ca cel care era militar facea nunta in tinuta militara, aceasta traditie s-a pierdut. Noi am hotarat sa pastram aceasta traditie frumoasa.”

Diana si Sergiu s-au cunoscut acum un an, la Academia Militara.

Sergiu SIMIN, MIRE: ”Eu am absolvit in 2012 Academia militara, la fel in 2012 s-a incadrat in fortele armate Dinuta, viitoarea sotie, de fapt, sotia deja.”

Diana are 23 de ani si este locotenent. Sergiu, la 26, are grad de locotenent-major. Subordonarea insa nu functioneaza si acasa.

Sergiu SIMIN, MIRE: ”In familie nu este diferenta de grade, suntem sot si sotie, atat din partea sotului, cat si a sotiei. La serviciu suntem militari, acasa suntem sot si sotie.”

Diana SIMIN, MIREASA: ”Ma mandresc, sotul peste cateva luni o sa fie avansat in grad, la capitan. O sa fim la egal, cand o sa trebuiasca, o sa fie capul familiei – sotul, cand o sa trebuiasca – sotia. Pasim pragul casei si uitam de epoleti.”

El este comandant de companie in batalionul de garda, iar ea munceste la Centrul de Comunicatii si Informatica al Armatei Nationale. Ambii au insa o buna pregatire fizica, asa ca

Diana SIMIN, MIREASA: ”-Cine trage mai bine? -Eu. Am participat la concursuri.”

Sergiu SIMIN, MIRE: ”Inca nu am ajuns in situatia sa ne punem la concurenta. -dar ati vazut cum trage? -Nu am vazut, din auzite. -Trage mai bine? -Cred ca nu.”

Diana SIMIN, MIREASA: ”El se mandreste cu mine. Acasa suntem familia, oameni civili.”

Nasii, in schimb, desi au acelasi grad militar, de capitan, au gasit o solutie.

Alexandru IUST, NASUL: ”In familie sotia e cu un grad mai mare, mai superioara.”SINCRON: Veronica IUST, NASA”In familie lasam uniforma si suntem sot si sotie.”

Acum planurile familiei sunt ... mari.

Sergiu SIMIN, MIRE: ”Ne pregatim de treburi de familie, copii, loc de trai..

Diana SIMIN, MIREASA: "-Cati copii?-Un pluton.”

Alaturi le-au fost astazi rudele si prietenii.

Constantin SIMIN, TATAL MIRELUI: ”Baietu la mine iubea mult haina mea de armata, spunea taticu, eu ma duc sa invat militar, eu i-am spus: daca vrei, Serioja, du-te.”

Maria SIMIN, MAMA MIRELUI: ”Femeia trebuie sa se supuna, asa e dupa orice, femeia trebuie sa se supuna, dar trebuie sa cedeze.”

Livia CHITIC, MAMA MIRESEI: ”Speram sa avem nepoti in curand. - O sa-i imbracati in uniforma de militar de mici? - O sa vedem, intr-asa o familie, o sa creasca mai departe o generatie de militari.”

Oleg CHITIC, TATAL MIRESEI: ”Drum bun in viata, parintele a pus un sovet ceva. Ei asa au hotarat.”

Igor CHITIC, FRATELE MIRESEI: ”Sunt bucuros pentru sora mea Diana, pentru asa decizie, pentru ca a ales un local frumos, o persoana potrivita.”

Viorica TISARI, SORA MIRESEI: ”La inceput eu eram un pic sceptica, dar dat fiind faptul ca si nasii sunt militari, o sa o poarte cu placere in viitor.”

Diana va purta totusi rochie de mireasa sambata viitoare, cand va avea loc nunta.