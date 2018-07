Sunt nou-noute, dar nu foarte trainice si consuma mult. Spun soferii din diferite localitati, despre ambulante noi pe care le-au primit astazi - VIDEO

Elena este felcer pe ambulanta de 18 ani, in satul Bujor, din Hancesti. Zilnic, merge la pacienti din 14 localitati din apropiere cu acest automobil, de productie ruseasca.

„Este veche. O lasam de rezerva...“

Astazi, in Bujor a ajuns o ambulanta noua, tot fabricata in Rusia. Veaceslav, care este sofer, a urcat primul la volanul vehiculului. El a adus masina in sat din capitala.

„La deal e greu, dar merge."

Barbatul se bucura ca a primit o masina nou-nouta din 2018. Povesteste ca i s-a intamplat deseori ca ambulanta veche sa opreasca in mijlocul drumului, avand pacienti in vehicul, asa ca acum si-ar fi dorit o masina de productie europeana, care ar fi mai trainica.

"-Numai rusesti am avut la lucru. - Aveti un automobil? - Da. - Ce model? - Skoda. Nu se strica asa des. „

"Mari probleme am avut cu masina veche. „

Ambulantele noi au fost dotate cu dispozitive medicale moderne. Astazi, inca 17 ambulante au fost repartizate in satele din Sangerei, Straseni, Floresti, Anenii-Noi si Hancesti. Pentru un vehicul autoritatile au platit 36 de mii de euro.

Anterior, responsabilii din sanatate spuneau ca au decis sa cumpere ambulante din Rusia, pentru ca ar fi bune, dar si pentru pretul acceptabil. Desi masinile rusesti sunt mai ieftine decat cele de productie europeana, acestea ar consuma mai mult.

La fiecare 100 de kilometri parcursi, ambulanta ruseasca este alimentata cu 19 litri de benzina. Un Volkswagen Transporter consuma in mediu 15 litri, iar un Mercedes, in functie de cutie, de la 13 la 15 litri. Zilnic, medicii de pe ambulanta parcurg distante lungi.

Elena, FELCER: „De obicei, drumuri lungi.“

Din cele 69 de ambulante procurate din Rusia, pe care autoritatile au promis sa le aduca pana in luna mai a acestui an, inca 27 raman sa fie repartizate in diferite localitati. Pentru acestea, au fost cheltuiti, in total, 51 de milioane de lei.

Recent, guvernul a semnat un acord de imprumut in valoare de 12 milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Banii sunt destinati pentru procurarea altor 170 de vehicule. Pana acum, parcul de ambulante nu a mai fost reinoit in ultimii 20 de ani, iar cele mai vechi vehicule, care circula si acum in capitala, sunt din anii 80.