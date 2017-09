"Sunt prea mic ca sa beau" - mesajul unei campanii care vrea sa le convinga pe viitoarele mame sa renunte la alcool. Ce spun medicii - VIDEO

Viitoarele mamici au fost informate despre consumul de alcool in timpul sarcinii. Potrivit vicedirectorului spitalului nr.1, Alina Bejan, riscurile sunt mari. Mamele pot suferi un avort spontan, iar copiii se pot naste cu o greutate mai mica sau chiar cu dizabilitati.

Alina BEJAN, VICEDIRECTOR SPITALUL NR.1, CHISINAU: “Afecteaza foarte grav. Este o substanta foarte toxica care trece bariera foarte rapid in sangele fatului.”

Medicii le indeamna pe femeile, care isi doresc sa ramana insarcinate sa aiba grija de ele din timp.

Alina BEJAN, VICEDIRECTOR SPITALUL NR.1, CHISINAU: “De trei, sase luni, nu mai mult. Ea trebuie sa inceteze sa mai intrebuinteze alcool.”

Mamicile prezente la eveniment cred ca o femeie insarcinta nu ar trebui sa bea deloc alcool.

”Sa nu consume nici chiar un pic, cum se spune la moldoveni un pic ca nu-i nimic.”

“O minte sanatoasa este intr-un corp sanatos.”

In prezent, nu sunt statistici cu privire la numarul gravidelor care consuma alcool. Medicii sustin insa ca fenomenul exista si este raspandit mai ales in sate. Seful Directiei Sanatate Chisinau sustine ca in capitala, numarul persoanelor care stau la evidenta medicului narcolog este in crestere.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: “Noi astazi avem la evidenta in municipiul Chisinau, peste zece mii de persoane luate la evidenta medicului narcolog.”

Campania “Sunt prea mic ca sa beau” se afla al a treia editie. Conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Republica Moldova este una dintre tarile unde se consuma mult alcool.