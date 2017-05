Sunt rani pe care timpul nu le vindeca. La doi ani de la decesul interpretei Ana Barbu, sotul acesteia vine in fiecare zi la mormantul artistei - VIDEO

Timpul … nu le vindeca pe toate, a spus sotul Anei Barbu, care a povestit ca pana acum simte un gol imens in suflet.

Vasile BARBU: “Nu cred ca s-ar potoli dorul vreodata. -O visati? -Foarte des si asta noapte am visat-o."

Sotul Anei Barbu spune ca aproape zilnic vine la cimitir. Mai putin le reuseste fiicelor artistei, care se afla peste hotare. Mi-e atat de dor de tine, mamicuta mea scumpa. Te iubesc si iti multumesc pentru tot, se arata in mesajul Nataliei Barbu, lasat azi pe pagina sa de facebook. In casa Anei Barbu, in doi ani parca nimic nu s-a schimbat. Garderoba artistei a ramas neatinsa.

Vasile BARBU: "O comoara adevarata."

Sotul Anei Barbu spune ca interpreta visa la o gradina cu capsuni, pe care le-a sadit in primavara anului 2015, atunci cand s-a stins si nu a mai apucat sa guste din ele. Ana Barbu a aparut in public, ultima data in toamna anului 2014, cand fiica sa, Natalia Barbu a sustinut un concert la Palatul National.

Ana Barbu s-a bucurat de un succes rasunator si a cantat pe scene mari nu doar din tara noastra, dar si din Romania, Israel si Canada. In 2011, a fost decorata cu titlul de Artista a Poporului. Ana Barbu a murit, find rapusa de o boala incurabila.